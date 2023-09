Calcio serie D, debutto Lfa Reggio Calabria: è 0 a 0 nel derby con il San Luca. Risorge il Lamezia, primo ko per la Vibonese

di RTC Sport

SAN LUCA-LFA REGGIO CALABRIA 0-0 (A LOCRI)

In serie D oggi era il giorno del debutto della Lfa Reggio Calabria, la nuova società amaranto che rappresenterà la città di Reggio dopo la scomparsa della Reggina e un’estate tormentata e tribolata per l’intera tifoseria. La squadra di Bruno Trocini, scesa per la prima volta in campo in campo dopo soli 4-5 allenamenti e calciatori arrivati nelle ultimissime ore, è stata seguita al Macri’ di Locri da centinaia di supporters amaranto che hanno colorato il settore, spingendo con tifo e cori fino al 90′ Nino Barilla’ e compagni. In campo non è stato semplice, in quanto difronte c’era un San Luca ben organizzato, accorto e disciplinato che ha imposto il pari all’ambiziosa esordiente. Occasioni enormi per gli amaranto Coppola e Mungo nel primo tempo, ancora Mungo è il piu’ pericoloso anche nei secondi 45 minuti ma il risultato non si sblocca fino al termine. Un esordio complessivamente positivo per Lfa Reggio Calabria, considerando la scarsa condizione fisica e la totale impossibilità di poter apprezzare una squadra amalgamata considerando che la rosa stessa è stata allestita negli ultimi 4-5 giorni.

LAMEZIA-ACIREALE 2-1

Risorge il Lamezia che la spunta sull’Acireale conquistando la seconda vittoria stagionale. Piegati i siciliani dalle reti di Saraniti al 14′ e Kosovan al 57′. Per gli ospiti rete di Cicirello al 64′.

TRAPANI-VIBONESE 2-0

Primo stop stagionale per la Vibonese (in 10) che deve arrendersi alla corazzata Trapani, che raggiunge proprio i rossoblu’ a 9 punti, uno in meno del Siracusa battistrada. Gara segnata dal rosso diretto al 35′ di Onraita che costringe i calabresi in 10 uomini. I granata, favoriti per la vittoria del girone, accentuano il forcing infruttuoso fino al 77′ quando i padroni di casa sfondano con il veterano Sabatino. L’ex Balla arrotonda il punteggio al 93′, la Vibonese mastica molto amaro.

LICATA-LOCRI 1-1

Il Locri acciuffa e strappa un punto prezioso a Licata. Calogero la sblocca al 32′ per i siciliani. Rete amaranto di Pasqualino a un quarto d’ora dal termine.

GIOIESE-CANICATTI’ 0-2

Buio pesto in casa Gioiese, alla quarta sconfitta consecutiva. Passa anche il Canicatti’ con due gol nel giro di 3 minuti nel corso del secondo tempo. Reti di Salvia al 58′ e di Bonilla al 61′.

Giornata di riposo per il Castrovillari.