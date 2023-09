CROTONE/ Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel Comune, per la giornata di domani 26 settembre a causa dell’allerta livello arancione diramato dalla Protezione Civile Regionale. La decisione è stata presa da Voce che ha convocato il Centro Operativo comunale di Protezione civile che resterà operativo h 24, con uomini e mezzi, al fine di monitorare la situazione ed eventualmente intervenire in caso di necessità. E’ stata, inoltre, disposta a scopo precauzionale, per la giornata del 26 settembre la chiusura di parchi e giardini, del cimitero cittadino e di Papanice. In una nota del Comune si raccomanda “alla cittadinanza la massima prudenza e collaborazione. Per segnalare eventuali emergenze 0962-921700”.