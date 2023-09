Un migliaio di piante di cannabis per la produzione di marijuana, distribuite in tre diversi terreni, sono state sequestrate nella piana di Gioia Tauro dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria.

A Delianuova i militari della locale stazione hanno scoperto circa 150 piante, alte circa due metri, coltivate in un terreno di libero accesso. Altre 350 sono state individuate dai carabinieri della stazione di Serrata e di Galatro in aperta campagna, in località Prateria. Una terza piantagione, con 500 piante, è stata rilevata a Gioia Tauro. Nei primi due casi le piante sono state campionate e distrutte, nel terzo sono ancora in corso gli accertamenti per verificare il contenuto di principio attivo Thc.