“Sono vicino all’intero Mezzogiorno, perché soffre di più. Fare l’imprenditore al Nord è più facile, voi avete grande capacità e vi ammiro”. Lo ha detto il presidente di Confindustria nazionale, Carlo Bonomi, intervenendo oggi a Cosenza all’assemblea degli industriali. “Fate impresa in condizioni molto complicate a partire dalle infrastrutture – ha aggiunto Bonomi – E’ importante essere vicino al presidente Occhiuto perché vuole portare il cambiamento. Oggi la sfida è mettere l’uomo al centro. Si parla di industria 5.0 ed è per questo che dobbiamo investire per agganciare le transizioni che sono ineludibili, transizione green, transizione digitale, però per farlo servono investimenti. Noi, prendiamo i numeri della Commissione Europea, per agganciare gli obiettivi ambientali. Bisogna investire a livello europeo. Non abbiamo mai visto così tante risorse finanziarie da investire. Senza industria l’Europa non esiste. In momento il Governo non ha a disposizione risorse infinite e preparare una legge di bilancio quando ci sono ancora partite molto grosse aperte, diventa complicato”. “Siamo stati chiari – ha aggiunto Bonomi parlando con i giornalisti – ci sono tre obiettivi: gli investimenti che vanno stimolati, le riforme e abbassare le tasse sul lavoro. Nonostante gli interventi fatti, il 2021 sul 2022 il cuneo fiscale è aumentato ancora e siamo uno dei Paesi europei dove è aumentato di più. Bisogna fare un taglio al cuneo fiscale strutturale, sedici miliardi, di cui due terzi concentrato a favore dei lavoratori e un terzo per le imprese”.