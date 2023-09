È stato approvato, con ordinanza del commissario straordinario Roberto Pagone, il progetto definitivo per il potenziamento del collegamento Lamezia Terme-Catanzaro Lido-Dorsale Jonica. Lo rende noto un comunicato dell’azienda Rfi. “Il progetto di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS – è detto nel comunicato – sarà realizzato in tre lotti funzionali: velocizzazione, mediante rettifiche di tracciato, della tratta Lamezia Terme-Settingiano, ed elettrificazione della tratta Lamezia Terme-Catanzaro Lido. Elettrificazione della tratta Sibari-Crotone, Elettrificazione della tratta Crotone-Catanzaro Lido. A conclusione del primo lotto, sarà realizzata una velocizzazione di circa 29 chilometri nel tratto Lamezia Terme-Settingiano, grazie a varianti di tipo plano-altimetrico e di sopraelevazione dell’attuale linea, che consentiranno un innalzamento della velocità di percorrenza dagli attuali 80/90 km/h fino a 140 km/h. A tali interventi si aggiunge l’elettrificazione dei 43 chilometri della tratta Lamezia Terme-Catanzaro Lido. Il secondo lotto prevede la realizzazione di circa 112 chilometri di elettrificazione della tratta Sibari-Crotone, mediante la realizzazione di otto Sottostazioni elettriche e il completamento dei lavori di allestimento di pali e fili di contatto lungo linea, già in corso di esecuzione a partire dal 2018. Anche il terzo lotto prevede la realizzazione di circa 60 chilometri di elettrificazione della tratta Crotone-Catanzaro Lido, con la realizzazione di tre Sottostazioni elettriche e il completamento della posa di sostegni e filo di contatto avviata nel 2018”. “Gli interventi di elettrificazione – riporta il comunicato – permetteranno di incrementare la sostenibilità ambientale e acustica del trasporto ferroviario calabrese, oltre a migliorare il servizio offerto in termini di comfort e prestazioni; grazie ai nuovi treni elettrici sarà anche garantita la continuità del servizio. Gli interventi di velocizzazione renderanno inoltre possibile una riduzione dei tempi di percorrenza lungo la direttrice Lamezia Terme-Catanzaro Lido.