Mercoledì 27 settembre, si svolgerà, per la prima volta in Calabria, l’evento sulla digitalizzazione nella Pubblica amministrazione “Calabria Digital Summit” che ha finora registrato circa 500 iscritti. “L’ecosistema digitale dell’innovazione in Calabria: fattore chiave di sviluppo economico” è il tema della dodicesima tappa del “Progetto Digital Regional Summit”, evento promosso da Regione Calabria e The Innovation Group. La sessione plenaria d’apertura, dalle 9,30 alle 11,30, nella sala verde della Cittadella regionale a Catanzaro, si aprirà con i saluti del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e con gli interventi del sottosegretario della presidenza del Consiglio dei ministri all’Innovazione tecnologica e Transizione digitale, Alessio Butti, del consigliere del presidente del Consiglio, Renato Loiero, dell’assessore regionale alla Transizione digitale, Organizzazione e Risorse umane, Filippo Pietropaolo e, in conclusione, del dg dell’Agenzia per l’Italia digitale, Mario Nobile. Parteciperà alla sessione d’apertura anche monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia della vita. Interverranno, tra gli altri, la vicepresidente della Regione Calabria, Giusi Princi, gli assessori Emma Staine (trasporti e politiche sociali), Rosario Varì (Sviluppo Economico, internazionalizzazione e attrattori culturali), alcuni tra i dirigenti dell’Amministrazione regionale, i commissari delle aziende sanitarie, sindaci, rappresentanti di università, delle associazioni degli industriali e delle aziende leader del settore. L’obiettivo della manifestazione è di avviare un confronto operativo tra esperti e attori di settori economici della Regione Calabria con il sistema territoriale di imprese e professionisti, Pubbliche amministrazioni locali, Camere di commercio, Università, Organizzazioni sindacali ed Associazioni di categoria. La prima edizione del “Calabria Digital Summit”, organizzata nell’ambito del “Digital Italy Program 2023”, è articolata in una intera giornata di lavori (dalle 9.00 alle 17.00) e prevede la realizzazione, oltre che della sessione plenaria di apertura sull’Ecosistema digitale dell’innovazione, di altre tre sessioni dedicate a: Sanità digitale, Cybersecurity, Pnrr e Trasporti; la quinta sessione plenaria conclusiva riguarderà, invece, le Prospettive e sviluppo del Porto di Gioia Tauro.