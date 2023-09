Nota stampa di Vincenzo Mazzei, presidente di Uncem Calabria:

“L’UNCEM ha sottoposto agli amministratori dei comuni montani calabresi un sondaggio sul delicato tema degli incendi, che ogni anno mandano in fumo migliaia di ettari di bosco.

L’obiettivo dell’Associazione è quello di monitorare la situazione esistente nei singoli Enti e sensibilizzare gli amministratori, al fine di far diventare la problematica parte integrante dei Piani Comunali di Protezione Civile.

Una migliore organizzazione del servizio antincendio e l’utilizzo delle moderne tecnologie, consentono di ottenere buoni risultati.

Ed è proprio operando in tale direzione che la Regione Calabria su impulso del Presidente Occhiuto, ha dato vita ad una campagna estiva che oltre all’impiego dei Vigili del Fuoco, del volontariato, delle squadre di operai idraulico forestali e dei mezzi aerei, ha anche attivato un progetto sperimentale di utilizzo dei Droni. L’intelligente campagna posta in atto dalla Regione, elogiata dal Responsabile Nazionale della Protezione Civile, ha consentito non solo l’arresto in fragranza di reato di diversi piromani, ma anche l’abbattimento di circa il 40% del numero degli incendi. Questa è la strada giusta che deve vedere uniti ed impegnati Regione ed Enti locali nella difesa e salvaguardia dell’immenso patrimonio ambientale della Calabria”.