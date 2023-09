“Guidiamo il cambiamento #identità #partecipazione #innovazione” è il tema dell’Assemblea organizzativa che la Cisl Calabria terrà venerdì 29 settembre 2023, alle ore 9.30, a Pizzo Calabro (Palazzo della Cultura, via Roma). I lavori saranno conclusi dal Segretario generale della Cisl Luigi Sbarra. “Per un sindacato radicato nel Paese e nelle realtà territoriali, aperto al futuro come la Cisl -afferma Tonino Russo, Segretario generale della Cisl calabrese- è fondamentale cogliere i cambiamenti nel mondo del lavoro, nella vita delle comunità, nella società. Cambiamenti che coinvolgono persone, famiglie, generazioni, giovani, pensionati e chiedono di essere interpretati perché un sindacato possa svolgere in maniera efficace e incisiva il proprio compito di rappresentanza degli interessi legittimi dei cittadini. Le assemblee organizzative regionali e nazionali -aggiunge Tonino Russo- saranno per la Cisl, per le federazioni di categoria e per la confederazione nel suo insieme, l’occasione in cui mettere a fuoco i mutamenti sociali, guarderà alle strade che si aprono e al modo di percorrerle sulla base di tre parole chiave: identità, partecipazione, innovazione”.