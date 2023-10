Calcio serie C, il Crotone si fa ribaltare e perde una gara assurda a Benevento (3-2)

Il Crotone perde 3 a 2 una gara assurda a Benevento dove conduceva 2 a 0 fino al quarto d’ora del secondo tempo. Ancora una delusione per i rossoblu’ di Zauli incapaci di gestire un risultato oltremodo favorevole. Crotone in vantaggio al 26′ con D’Ursi, oggetto misterioso da troppo tempo. Vitale al 12′ del secondo tempo arrotonda il punteggio. Eppure non basterà per conseguire un risultato positivo. Il Benevento riapre la gara al 16′ con Simonetti e acciuffa il pari al 20′ con Pastina. Alla mezz’ora il sorpasso da urlo per i padroni di casa firmato ancora da Simonetti. Per il Crotone è buio pesto, l’aspetto mentale rende ancora piu’ difficile l’ultimo quarto d’ora per i rossoblu’ che provano disperatamente ad agganciare il pareggio ma senza convinzione. Il Benevento controlla e gestisce e incamera 3 punti preziosissimi, il Crotone fa i conti invece con una nuova amara illusione.

BENEVENTO: Paleari; Berra, Capellini (10’st Simonetti), Pastina; El Kaouakibi, Talia, Pinato (10’st Ciano), Benedetti (24’st Improta); Karic, Tello (36’st Agazzi); Ferrante (36’st Marotta). A disp.: Nunziante, Manfredini, Masciangelo, Rillo, Viscardi, Alfieri, Kubica, Sorrentino, Carfora, Bolsius, Ciciretti. All. Andreoletti

CROTONE: Dini; Leo, Loiacono (35’st Papini), Gigliotti (26’st Bove), Giron; Petriccione (35’st Tumminello), Felippe; Tribuzzi, Vitale (35’st Vuthaj), D’Ursi (26’st D’Errico); Gomez. A disp.: D’Alterio, Lucano, Spaltro, Crialese, Rojas, Pannitteri, Giannotti, Cantisani, Bruzzaniti, Vinicius. All. Zauli

ARBITRO: Sfira di Pordenone

MARCATORI: 26’pt D’Ursi (C), 12’st Vitale (C), 16’st e 30’st Simonetti (B), 20’st Pastina (B)

AMMONITI: Ferrante (B), Pinato (B), Vitale (C), Loiacono (C), Tribuzzi (C)