Calcio serie D, LFA Reggio Calabria perde subito la prima in casa. Vibonese a forza 5, primo sorriso per la Gioiese

di RTC Sport

LFA REGGIO CALABRIA-SIRACUSA 1-2/ Debutto amarissimo al Granillo per LFA Reggio Calabria, sconfitta dalla capolista Siracusa per 2 a 1. Siciliani in rete al 46′ con Maggio, acciuffati da Nino Barillà al 58′ su calcio di rigore, prima rete stagionale per gli amaranto di Bruno Trocini. Al 67′ il nuovo e definitivo sorpasso azzurro ad opera di Alma.

VIBONESE-CASTROVILLARI 5-0/ La Vibonese demolisce il Castrovillari con 5 reti e un punteggio pesantissimo. Tandara al 7′, Esposito al 9′, Convitto al 43′, Larosa su rigore al 65′ e ancora Tandara all’86’ i marcatori in un incontro a senso unico che ingigantisce la crisi di risultati dei rossoneri, ultimissimi e sempre al palo con zero punti. La Vibonese invece rimane a meno uno dal Siracusa battistrada in coabitazione con il Trapani.

LOCRI-GIOIESE 0-1/ La Gioiese vince il derby al Macrì di Locri e conquista in primi punti stagionali dopo una partenza a handicap. La gara viene decisa dalla rete di Sofra al 76′.

ACIREALE-SAN LUCA 2-1/ Il San Luca perde in casa dell’Acireale. Autogol di Dampha al 14′, pareggio calabrese di Bukva al 46′. Definitivo vantaggio acese con Romano al 74′. Giornata di riposo per il Lamezia.