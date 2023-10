Ritenuto l’autore di diverse truffe online, si era reso irreperibile da alcuni anni. Un quarantaseienne piemontese, nei confronti del quale pendeva un ordine di esecuzione di pene concorrenti per oltre 7 anni e una multa di più di 3.051 euro, è stato rintracciato e arrestato dagli agenti della Sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale di Cosenza che hanno agito in collaborazione con i colleghi del Centro operativo per la sicurezza cibernetica Piemonte – Valle d’Aosta di Torino. Il presunto autore delle frodi telematiche è ritenuto, dagli investigatori che erano da tempo sule sue tracce, particolarmente abile nell’ingannare le vittime sia attraverso la pubblicazione di annunci di vendita di oggetti inesistenti, sia fingendosi egli stesso un acquirente e riuscendo, in tali circostanze, a convincere il venditore a corrispondere ingenti somme per ‘sbloccare’ il corrispettivo dell’acquisto, in realtà mai versato. L’identificazione e l’arresto del quarantasienne, individuato come presunto autore di un’ennesima frode, hanno fatto seguito alle indagini che hanno consentito di localizzarne la presenza in un’area periferica di Torino. Seguendo le tracce telematiche disponibili, gli investigatori della Polizia Postale sono riusciti, anche con l’ausilio di operatori della Polizia scientifica, ad individuarne l’esatta posizione.