di RTC Sport

SUD TIROL-CATANZARO 0-1/ Giornata indimenticabile per le squadre calabresi in serie B quella odierna. L’inarrestabile Catanzaro sbanca anche Bolzano con rete di Iemmello al 43′ e fa seguito alla vittoria di 6 giorni fa a Genova sulla Samp. IL gol del bomber decide una sfida che i giallorossi calabresi hanno meritato di vincere per approccio, piglio, atteggiamento e mentalità a differenza degli altoatesini un po’ spenti ed opachi. Catanzaro sempre piu’ in alto, attualmente terzo in classifica con 18 punti alle spalle di Parma e Palermo.

COSENZA-LECCO 3-0/ Il Cosenza stritola il Lecco e torna a vincere anche al Marulla. Finisce 3 a 0 con reti di Forte al 4′, Marras al 25′ e ancora Forte al 50′. Quarta vittoria stagionale, i lupi si portano al quinto posto in pienissima lotta playoff con 14 punti.