La Basket Academy Catanzaro sbanca il parquet di Giarre con il punteggio di 63 a 55. La cantera giallorossa con Dolce ed Agosto sugli scudi dimostra che buon sangue non mente. Mattia Dolce, centro classico, ne segna 16 e tira giù chili di rimbalzi, annulla i pivot siculi ed impone la sua presenza nella pitturata. Andrea Agosto nell’ultimo quarto è determinante, facendo impazzire la difesa di casa, addirittura segnando due tap in, come fosse un lungo, mettendone 13 in totale. Ma tutti i giallorossi che lo staff tecnico ha saggiamente ruotato hanno fatto il loro dovere con impegno e disciplina tattica. Ovviamente, Perez e Dmitrovic sono fuori categoria anche se ancora in ritardo con la preparazione. Così come bisogna tener conto dell’assenza di capitan Sabbatino, pedina fondamentale del roster giallorosso. I gialloblù di coach D’Urso hanno giocato con vigore e difeso con animosità, mettendo l’Academy più volte in difficoltà. Soprattutto ad inizio terzo quarto hanno sfoderato un buon basket che ha piegato la performance dei catanzaresi. In particolare, Radovic, Vitale e Marzo hanno messo in difficoltà la zona giallorossa. Poi, nell’ultimo tempino i giallorossi hanno ingranato l’over drive, portando a casa il successo, iniziando cosi con i migliori auspici il campionato.

BASKET GIARRE – ACADEMY CATANZARO 55-63 (9-9/18-24/35-34)

Basket Giarre: Kante 4, Radovic 12, Dedolko 4, Scalella, Leonardi A., Le Noci, Vitale 16, Casiraghi 3, Leonardi N. 4, Marzo 12, D’Anna, Saccone

Al. D’Urso

Academy Catanzaro: Corapi R. 3, Basile, Chiarella 1, Corapi M., Dolce 16, Agosto 13, Foure, Dmitrovic 13, Sipovac 1, Sabbatino, Perez Da Rold 14, Lopez 2

Al. Procopio

Arbitri: Puglisi e Mameli