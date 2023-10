CATANZARO/ Si svolgerà mercoledì 11 ottobre la cerimonia di inaugurazione del servizio mensa dell’Università Magna Graecia per l’anno accademico 2023/2024. A seguito dell’aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento del servizio, gli spazi della mensa universitaria sono stati completamente rinnovati. Stile e sostenibilità sono gli elementi che contraddistinguono la nuova mensa dell’Università Magna Graecia. Arredamenti di design, tecnologie, area intrattenimento e spazi musicali, sono solo alcune delle novità che caratterizzeranno l’attività di ristorazione che rientra, a pieno titolo, nell’ambito del diritto allo studio. Potenziata, inoltre, l’offerta ristorativa con una maggiore attenzione alle necessità alimentari dell’utenza. Al momento inaugurale, che si svolgerà nei locali dell’edificio delle bioscienze del Campus “Salvatore Venuta” (livello 1 – blocco C), parteciperanno le autorità accademiche dell’Università Magna Graecia.

Programma:

• ORE 11:00 – INAUGURAZIONE CON AUTORITÀ ACCADEMICHE E STAMPA

• ORE 12:00 – INGRESSO STUDENTI

Orari di apertura mensa universitaria: tutti i giorni dalle ore 12:00 alle 14:30 e dalle ore 19:00 alle 21:30.