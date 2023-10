Una macchina operatrice gommata, chiamata Merlo, parcheggiata nel piazzale interno di un cantiere edile nel quartiere Lido di Catanzaro, è stata danneggiata da un incendio la notte scorsa per un incendio la cui origine potrebbe essere dolosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina. Il rogo ha interessato il fianco sinistro del mezzo ed il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme all’intero veicolo. Al termine delle operazioni di spegnimento, dai primi accertamenti effettuati congiuntamente ai carabinieri giunti sul posto, non è stata esclusa l’origine dolosa. Ulteriori indagini sono in corso.