di Manuel Soluri (RTC-GDC)

CATANZARO/ Si è svolto nell’aula del Cenacolo nell’Istituto Tecnico Tecnologico “Scalfaro” di Catanzaro l’evento finale del Progetto Erasmus in occasione degli Erasmus Days in programma dal 9 al 14 ottobre. Lo “Scalfaro” è impegnato ogni anno nel Progetto Erasmus che dà modo e possibilità ai suoi studenti di aprirsi a nuove esperienze, conoscere culture diverse e approcciarsi a opportunità lavorative in altri Paesi. I ragazzi che hanno già vissuto questo momento formativo hanno raccontato all’uditorio la loro esperienza, ringraziando il dirigente scolastico Vito Sanzo e i docenti che hanno seguito e coordinato il Progetto per l’opportunità culturale fornita loro, fondamentale per il percorso di crescita. Negli anni scorsi alcuni allievi dello Scalfaro si sono recati a Malta, altri in Irlanda.

Si è trattato di un importante workshop per condividere l’esperienza Erasmus plus, diffondere i risultati dei progetti realizzati, promuovere la ricchezza della mobilità europea e i successi del Programma per la nostra comunità scolastica, nell’ambito dei “sei giorni per far risplendere l’Europa”. Questa settima edizione degli #Erasmusdays, dedicata alle competenze e alla cittadinanza, è caratterizzata dall’ape -simbolo storico dell’Istituto che, con la sua laboriosità, rappresenta la costruzione delle competenze che i ragazzi acquisiscono attraverso gli apprendimenti e l’impegno per portare in alto i propri progetti e i propri obiettivi in una dimensione europea di studio, di formazione e di lavoro.

