Forza Italia si schiera al fianco di Rosaria Succurro, contro ogni forma di prevaricazione, a sostegno di un percorso riformatore. Lo conferma il coordinatore provinciale cosentino degli azzurri, l’assessore regionale Gianluca Gallo, all’indomani della denuncia con cui la sindaca di San Giovanni in Fiore e presidente della Provincia di Cosenza ha reso noto di essere stata fatta oggetto di una contestazione condita da pugni all’auto con cui si accingeva a lasciare il Comune. «Non c’è nulla – dice Gallo – che possa valere a giustificare atti del genere: in democrazia il dissenso è sempre legittimo, se espresso in maniera pacifica e senza interferire con l’altrui libertà. Mai è mancata l’apertura al dialogo ed al confronto: per questo accadimenti simili risultano ancor più incomprensibili».