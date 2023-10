CATANZARO/ Si è svolta oggi la cerimonia di inaugurazione del servizio mensa dell’Università Magna Graecia per l’anno accademico 2023/2024. A seguito dell’aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento del servizio, gli spazi della mensa universitaria sono stati completamente rinnovati. Stile e sostenibilità sono gli elementi che contraddistinguono la nuova mensa dell’Università Magna Graecia. Arredamenti di design, tecnologie, area intrattenimento e spazi musicali, sono solo alcune delle novità che caratterizzeranno l’attività di ristorazione che rientra, a pieno titolo, nell’ambito del diritto allo studio. Potenziata, inoltre, l’offerta ristorativa con una maggiore attenzione alle necessità alimentari dell’utenza. Al momento inaugurale, che si è svolto nei locali dell’edificio delle bioscienze del Campus “Salvatore Venuta” (livello 1 – blocco C), hanno partecipato il rettore Giovambattista De Sarro, in carica fino al primo novembre, il suo successore Giovanni Cuda, e il presidente della Fondazione Umg, Umberto Gargiulo oltre alle altre autorità accademiche dell’Università Magna Graecia.