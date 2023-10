“Non aspiro” a ruoli nazionali in Forza Italia: “ho fatto una scelta di vita, sono un dirigente nazionale di Fi e sono concentrato a governare questa bellissima regione e questo è il mio obiettivo primario. Poi darò anche una mano ad Antonio Tajani nel rilancio del partito. Non sono alla ricerca di ruoli: Tajani sta gestendo in modo ineccepibile Fi. Poi cercherò di essere il primo presidente della Calabria che potrebbe candidarsi a ripetersi, perchè non è mai successo prima. Ma questo si vedrà fra 3 anni”. Lo ha detto il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, in un forum all’Ansa. “La maggior parte di attività del Pnrr riguarda i Comuni e ci sono migliaia di stazioni appaltanti e amministrazioni in stato di dissesto ed è quindi difficile che possano conseguire risultati. Ha fatto bene il governo a porsi il problema di rimodulare il piano, queste rimodulazioni non devono però in qualche modo determinare uno spostamento di risorse dal Sud a Nord”, ha detto ancora il presidente della Regione, Roberto Occhiuto. “La mia idea -ha aggiunto – è che laddove i Comuni non riescano a realizzare i progetti previsti, quelle risorse debbano rimanere sullo stesso territorio. Noi in Calabria, a esempio, stiamo rifacendo tutti e tre gli aeroporti ed investendo su idrico e rifiuti”. “Se ci sono gli stessi bambini in una città del sud e in una città del nord occorrono le stesse risorse, lo dico semplificando. Ma non è mai stato così. La mia convinzione è che per realizzare questa previsione ovvero garantire gli stessi diritti in tutto il territorio nazionale occorrono grandi risorse e probabilmente mancano le risorse per attuare la legge Calderoli”, ha detto ancora il presidente della Regione, ricordando che alcune previsioni parlano di 80/90 miliardi per attuare la legge.