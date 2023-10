Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si riunirà oggi in Prefettura a Catanzaro dopo gli atti intimidatori verificatisi in alcuni cantieri della città. L’ultimo è di martedì notte ed è avvenuto nel quartiere lido dove è stato incendiato il mezzo meccanico di un’azienda edile. «Sull’escalation di intimidazioni ai danni di imprenditori nel territorio di Catanzaro, con danneggiamenti e incendi dolosi, c’è una grande attenzione da parte della Prefettura. La situazione è stata oggetto delle recenti riunioni di coordinamento delle forze di polizia, e c’è il massimo impegno degli organismi investigativi». E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro. «Ho sentito nelle prime ore di questa mattina il prefetto Ricci – prosegue il sottosegretario Ferro – che mi ha annunciato la convocazione per domani di una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica allargata alla partecipazione dell’associazione degli industriali e della Camera di Commercio». Secondo il sindaco del capoluogo, Nicola Fiorita, “quello che è successo negli ultimi giorni a Catanzaro ha messo in evidenza che c’è in atto un’escalation criminale a danno dell’imprenditoria locale. Episodi – sottolinea – che si sono succeduti in un breve arco di tempo e che hanno tutti la stessa connotazione di gesto intimidatorio nei confronti di titolari di attività in campo edile operanti sul nostro territorio. In particolare, alcuni cantieri presenti nell’area sud sono stati presi di mira con mezzi e attrezzi danneggiati da incendi di natura dolosa. Le denunce sono scattate subito, così come le indagini delle forze dell’ordine per tentare di fare luce su questo pericoloso vortice di violenza, che colpisce la libera attività d’impresa e l’economia e influisce sulla percezione di sicurezza della comunità rischiando di deprimere ogni iniziativa. Per questo motivo, sottolineando la mia vicinanza e solidarietà agli imprenditori vittime di intimidazioni, ho sentito personalmente il prefetto Enrico Ricci -riferisce- per condividere la preoccupazione dell’amministrazione e della città in un momento che richiede una ferma presa di posizione da parte di tutte le istituzioni. A tal fine, ho appreso che tornerà a riunirsi ad hoc il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto sulla situazione e delineare le possibili contromosse da mettere in campo per arginare il fenomeno criminale. Nell’occasione, non potrò che ribadire l’esigenza che vengano adoperati tutti gli strumenti possibili, in termini di mezzi, uomini e strumenti di videosorveglianza, per garantire un presidio nelle zone più sensibili della città e alzare il livello di attenzione contro i tentacoli criminali”.