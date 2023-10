COSENZA/ Una ragazza di 22 anni di nazionalità romena è stata ferita da un colpo di pistola al volto – sparato da un uomo secondo una prima ricostruzione – ed è ricoverata nell’ospedale di Cosenza. Sottoposta ad un delicato intervento chirurgico sarebbe fuori pericolo anche se la prognosi resta riservata. Il ferimento è avvenuto la scorsa notte nel centro storico di Cosenza, nei pressi di Piazza Valdesi, in un appartamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia scientifica e gli investigatori della squadra mobile di Cosenza che stanno sentendo numerose persone per risalire all’identità di chi ha sparato.

Potrebbe trattarsi di un fatto accidentale. E’ una delle ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori della Squadra mobile che stanno cercando di chiarire la dinamica di quanto accaduto nell’appartamento in cui il fatto è avvenuto. Nella casa, gli agenti della Polizia hanno trovato alcune armi tra le quali la pistola da cui, probabilmente, è partito il colpo. Una risposta definitiva verrà dagli accertamenti che sta compiendo la Polizia scientifica. Nell’appartamento, al momento dello sparo, c’erano più persone, alcune delle quali sarebbero state in stato di alterazione. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere della zona per identificare tutti coloro che erano in casa o nelle adiacenze e che potrebbero essersi allontanati. Per cercare di chiarire i contorni della vicenda, la Polizia sta sentendo numerose persone ma, al momento, non è escluso che il colpo possa essere partito accidentalmente mentre qualcuno stava maneggiando una pistola. Tra l’altro, la ragazza è stata portata in ospedale da qualcuno che era nell’abitazione insieme a lei. La Polizia intende anche chiarire il perché della presenza di armi nell’appartamento.