Riceviamo e pubblichiamo nota stampa del Movimento Catanzaro Nel Cuore:

“Le recentissime intimidazioni avvenute a Catanzaro nell’arco di pochi giorni – fatto

certamente inusuale e a cui il capoluogo regionale non era abituato – obbligano

innanzitutto la collettività cittadina a stringersi attorno agli imprenditori vittime di tale

barbarie, e contestualmente reclamano una richiesta urgente allo Stato, e a tutte le sue

istituzioni, affinché si presti la massima attenzione al fenomeno.

La solidarietà, anche la nostra che qui vogliamo ribadire, è un atto importante per

manifestare incondizionata vicinanza alle famiglie che in questi ultimi giorni sono state

vittime di atti così vili; l’ultimo riguarda l’impresa Aiello il cui titolare è socio

dell’associazione antiracket Ala di Lamezia Terme, impegnato attivamente e

meritoriamente a favore della legalità. Ma riteniamo che i sentimenti di solidarietà debbano

essere sostenuti da azioni fortissime per ripristinare la legalità all’interno di un’area

cittadina, soprattutto i quartieri sud di Catanzaro, in cui la prepotenza criminale da anni ha

messo il suo sigillo con arroganza. Anche a rischio di apparire retorici, vogliamo perciò

ribadire, con tutta la rabbia che queste intimidazioni ci hanno messo addosso, che le

istituzioni dello Stato devono immediatamente dare un segnale decisamente più massiccio

per contrastare questi criminali e per non lasciare alle sole forze dell’ordine il compito

gravoso di ripristinare un contesto di legalità, che in alcuni quartieri è totalmente

scomparso.

Serve un surplus di vigilanza, l’attuazione perentoria delle misure repressive, un controllo

ancora più capillare del territorio e una maggiore attenzione nei confronti di tutti gli

imprenditori che aiutano fattivamente lo Stato nella lotta contro il crimine e con “denunce”

concretamente sporte2

.

Movimento civico indipendente “Catanzaronelcuore”