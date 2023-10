Settimana della Protezione Civile, Catanzaro ancora in prima linea con molte iniziative

CATANZARO/ Si è conclusa da poco la Settimana Nazionale della Protezione Civile. Anche a Catanzaro, come nel resto d’Italia, si sono succeduti eventi di sensibilizzazione e informazione sulle buone pratiche di protezione civile a favore della cittadinanza tutta, organizzati dai Volontari del Gruppo Emergenza Rupe Ventosa Lions – OdV.

La Geruv Lions, nata dal progetto Internazionale Lions Alert Team, è una Associazione di Volontariato di protezione civile con sede a Catanzaro che opera attivamente da circa un decennio a livello locale, regionale e nazionale.

In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, la Geruv Lions è stata impegnata venerdì 13 ottobre nella Campagna di sensibilizzazione “Più consapevolezza, meno rischi”, promossa dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria e dall’Ufficio Scolastico Regionale, presso l’I.C. Casalinuovo di Catanzaro per incontrare gli studenti dei plessi di Via Stretto Antico e “Passo di Salto” e, a seguire, presso l’I.C. Patari-Rodari di Catanzaro per supportare la prova di evacuazione.

L’attività è proseguita, nei giorni di sabato 14 e domenica 15 ottobre, presso il Parco della Biodiversità Mediterranea dove i Volontari della Geruv Lions hanno incontrato la cittadinanza attraverso la Campagna Nazionale “Io Non Rischio” – buone pratiche di protezione civile.

Sin dal 2015 la Geruv Lions ha portato la Campagna Nazionale nel Comune di Catanzaro, partecipando ogni anno all’evento.

Io non rischio è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno. Io non rischio è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

L’evento è stato molto partecipato dalla cittadinanza catanzarese e non solo, che ha apprezzato i contributi offerti dai volontari “Comunicatori del rischio” circa le azioni che ciascuno di noi può mettere in pratica per ridurre il rischio terremoto e maremoto.

Molteplici le attività organizzate dai volontari per veicolare il messaggio di sensibilizzazione, non solo all’interno della “Piazza fisica”, ma anche attraverso la “Piazza digitale” diffusa sui social dell’associazione www.geruv.org, https://m.facebook.com/iononrischiocatanzaro/, https://instagram.com/iononrischio_catanzaro

In occasione della Campagna INR la Geruv Lions ha presentato il progetto “Mappa Interattiva Aree di Attesa” realizzato con il supporto dei Clubs Lions Catanzaro Host, Catanzaro Mediterraneo, Catanzaro Rupe Ventosa, Catanzaro Temesa, Squillace Cassiodoro e Soverato Versante Ionico delle Serre, presenti all’evento con una folta delegazione di soci, che hanno partecipato attivamente informandosi su come poter ridurre i rischi.

Il progetto, che vuole essere un valido supporto alla popolazione nell’ottica della prevenzione, consiste in uno strumento offerto a tutta la cittadinanza per individuare, in modo semplice e veloce, le aree di attesa previste dal piano di emergenza comunale attualmente vigente. Ed infatti attraverso il sito dell’associazione (ww.geruv.org) è possibile accedere ad una interfaccia di google-maps tramite la quale è possibile individuare l’area di attesa più vicina alla posizione indicata. Oltre alla posizione specificata dall’indirizzo, sono fornite altre informazioni come foto e vie di fuga per raggiungere in sicurezza l’area. Per facilitare l’accesso al sito sulle pagine social dell’associazione è stato generato anche un codice QR da scannerizzare che porta direttamente all’interno della mappa. Infine, per rendere ancora più veloce l’utilizzo dello strumento, la medesima mappa è stata ottimizzata, oltre che per il pc, anche per tablet e smartphone. Tramite questi dispositivi l’applicazione può essere aggiunta alla schermata “home” e quindi aperta in qualsiasi momento con un semplice “click”.

L’utilità dello strumento, ad oggi a disposizione di pochissimi comuni italiani, risiede nel fatto che esso può essere utilizzato dai cittadini come strumento preventivo, quindi prima delle calamità, per individuare le aree di attesa, ma può essere utilizzato anche da chiunque si trovi nella nostra Città e, magari, disconosce le strade.

Ulteriore contributo offerto nel corso dell’evento è stato il collegamento con l’Istituto Sigma all’interno della manifestazione “La Storia della Terra” per parlare di cambiamenti climatici con la partecipazione dell’Ordine dei Geologi.

A conclusione delle attività, un profondo ringraziamento a tutti i volontari della Geruv Lions che, con dedizione e sacrificio, hanno offerto un importante contributo alla Città.