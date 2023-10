Nunzia Paese è la nuova coordinatrice regionale: “Porteremo avanti le idee e i valori di Italia Viva”

L’avvocato Nunzia Paese è la nuova coordinatrice regionale di Italia Viva. Lo ha reso noto ieri, a tarda sera, il coordinamento del partito di Diamante. Paese è stata candidata alla Camera in occasione delle ultime elezioni. “Il congresso di Italia Viva Calabria appena concluso -si legge in una nota- ha sancito la netta e meritata vittoria di Nunzia Paese, neo coordinatrice regionale del partito e con alle spalle robuste capacità ed esperienza per segnare un rinnovato cammino di crescita e radicamento nei territori. A urne chiuse, restano sul campo alcune ombre e più di un interrogativo sull’azione dello sfidante Porco, sconfitto con un largo margine di voti e che ora dovrà fornire chiare e trasparenti indicazioni sulla fase congressuale, a partire dalla campagna tesseramento ad Aprigliano dove si sono registrati 100 iscritti – a fronte di 114 voti ottenuti alle politiche. E’ evidente e clamoroso squilibrio nei numeri, che testimonia un approccio spregiudicato se raffrontato ad altre realtà, come Diamante, dove gli iscritti sono stati 16. Tessere vere e non reclutate da parenti ed affini. Il rinnovamento, dunque, – si legge infine – passa da azioni e scelte autentiche e per fortuna la comunità di Italia viva Calabria lo ha ben compreso, eleggendo Nunzia Paese”. “A conclusione del congresso di Italia Viva -dedicato a Claudia Agostini, una giovane mamma malata di Sla che è venuta a mancare il 15 ottobre- sono stata eletta presidente di Italia Viva Calabria. Un risultato che mi riempie di orgoglio e mi carica di una responsabilità a cui farò fronte con dedizione, scrupolo e diligenza”, dichiara Nunzia Paese, neo coordinatrice di Iv in Calabria, che aggiunge: “Non è facile prendere in mano le redini di un partito in un momento storico come quello che stiamo vivendo caratterizzato da una profonda instabilità geopolitica e da tensioni crescenti che attraversano una società impoverita dal carovita e da continue crisi economiche e scossa da scandali, pandemie, guerre. Non è semplice ma intendo farlo. E in questa sfida riverserò tutto il mio impegno per trasformare le nostre idee in realtà concrete”. Paese aggiunge: “Raccolgo un’eredità importante da chi mi ha preceduto, il senatore Ernesto Magorno, che sento di ringraziare per l’importante lavoro svolto con coerenza e lealtà in anni difficili e per la fiducia che ha sempre accompagnato il nostro rapporto e che ha voluto testimoniare ancora una volta con il sostegno alla mia candidatura. Un grazie sentito anche a Matteo Renzi: leader visionario con una idea di Paese inclusivo, moderno e competitivo. Nunzia Paese continua: “Dobbiamo portare sui tavoli istituzionali le nostre idee, le nostre proposte ma soprattutto i nostri valori. Le 15mila persone che hanno deciso di partecipare al congresso di Italia Viva, rappresentano nel miglior modo possibile la voglia di cambiamento del Paese con l’impegno della testimonianza e il coraggio delle idee”, conclude Nunzia Paese.