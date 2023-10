Sono 10 le startup e le pmi innovative calabresi per le quali la Regione, rappresentata dall’assessore allo sviluppo economico e attrattori culturali Rosario Varì, ha sostenuto, anche quest’anno, la partecipazione allo Smau di Milano. “Il Governo regionale -ha affermato l’assessore Varì- è fortemente impegnato a supportare tanto i processi di ricerca, innovazione e competitività delle imprese, quanto i processi di digitalizzazione di pubblica amministrazione, cittadini e imprese, per il sostegno dei quali nel Programma regionale 21/27 abbiamo stanziato risorse cospicue. La mia presenza a Smau è indicativa della volontà del Governo regionale di supportare i giovani talenti calabresi, le loro idee, le start up innovative in un processo di crescita volto a migliorare il tessuto imprenditoriale e generare occupazione e ricchezza su un territorio che, oltre a bellezze naturalistiche e ricchezza culturale, esprime straordinarie competenze e tante potenzialità che vanno valorizzate”. “Smau, l’appuntamento di riferimento internazionale sull’innovazione e le startup, in svolgimento alla FieraMilanoCity nei giorni 18-19 ottobre -è detto in una nota della Regione- è un’articolata piattaforma europea di incontro e matching dedicata all’innovazione. Durante la giornata inaugurale l’assessore Varì ha incontrato i suoi colleghi delle regioni Lombardia (Guidesi), Marche (Antonini) ed Umbria (Fioroni), ha partecipato ad uno Smau Live Show sul tema ‘Tasting the future: soluzioni innovative nel settore Agrifood’ e ha premiato, esprimendo piena soddisfazione per il riconoscimento attribuito alla impresa calabrese, Caffè Aiello, risultata tra i vincitori del Premio Innovazione Smau 2023”. “L’innovazione tecnologica -ha sottolineato l’assessore- basata su ricerca e sviluppo, rappresenta uno dei principali fattori per la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, e quindi per l’occupazione e lo sviluppo dell’intero territorio regionale. Con questo spirito, con la nostra presenza a Smau vogliamo offrire alle nostre imprese una concreta opportunità per dialogare direttamente con i protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione italiano e internazionale, un’occasione per accelerare i propri modelli di business in un’ottica di open innovation”.