“In un momento complesso per il sistema scolastico calabrese, tocca constatare come il centrosinistra non riesca a fare di meglio che cercare di strumentalizzare maldestramente, prendendo peraltro sbandate clamorose, quanto sta accadendo con il dimensionamento scolastico. Dimensionamento che, dobbiamo sempre ricordare, ha precise responsabilità politiche che appartengono al Partito Democratico”. Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale di Forza Italia Pasqualina Straface, presidente della Commissione Sanità ed Attività sociali, culturali e formative. “Risolta la vicenda legata alle dichiarazioni del senatore Rapani, sulla quale la Vicepresidente Princi ha tecnicamente fatto chiarezza normativa – aggiunge Straface – resta il nodo legato al PD, che ha strumentalizzato la notizia senza conoscere evidentemente le fonti normative”.