Continua l’attività di contrasto alla cecità dell’IAPB e dell’UICI di Catanzaro nell’ambito del piano di intervento che da anni oramai vede gli enti impegnati in una continua azione di prevenzione della cecità in tutto il territorio provinciale. Venerdì 20 ottobre 2023 lo staff medico dell’IAPB e dell’UICI infatti sarà presente presso l’I.C. Nicotera Costabile – Plesso Nardi di Lamezia Terme e grazie alla collaborazione della Dott.ssa Flariana Ranieri, specialista in oftalmologia e Dott.ssa Stefania Cristofaro, Ortottista, saranno sottoposti a screening circa 70 bambini. Lo scopo, dichiara il Presidente Luciana Loprete (nella foto), è quello di recuperare quel 20 % di bambini ai quali ciclicamente viene diagnosticato un difetto refrattivo ed in modo da poter consentire loro di procedere ad un esame più approfondito poiché difetti e disturbi della crescita, se diagnosticati e rilevati in tempo possono essere corretti e sanati anche con semplici lenti. Il nostro scopo è infatti quello di preservare la vista soprattutto dei bambini che non consapevoli di avere un disturbo spesso non ne fanno menzione con nessuno ed è proprio in quel frangente che la nostra azione deve andare a trovare questi tipi di casi cosicché un esame più approfondito possa sanare ogni problema sul nascere. Uici e Iapb ringraziano il Dirigente dell’I.C. Nicotera-Costabile per aver voluto fortemente la realizzazione di questa giornata di screening auspicando che sempre più istituti possano interessarsi a tale importante attività di prevenzione.