CATANZARO/ “Un’università prestigiosa del Sud che dimostra come quando si investe sulla formazione e sulla ricerca si hanno poi risultati”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci a margine dell’incontro celebrativo per i 25 anni dell’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, che si è tenuto nell’auditorium dell’ateneo. “Credo – ha aggiunto Schillaci – che investire sulla formazione e sui giovani, come fa molto bene questa università, rappresenta un aspetto molto importante per il futuro della nostra nazione”. Il ministro prima dell’incontro, ha preso parte all’inaugurazione del ciclotrone in dotazione all’Umg e all’Azienda sanitaria Dulbecco della cui nascita ha detto: “Credo che un policlinico universitario che mette insieme le novità che vengono dalla ricerca scientifica, medica e biomedica e che sono portate al letto del paziente, sia fondamentale per poter offrire a tutti i pazienti le ultime terapie e gli ultimi aggiornamenti. Sono convinto che sia un matrimonio utile per i cittadini e per gli ammalati”. Schillaci, rispondendo alle domande dei giornalisti, si è poi soffermato sulla sanità calabrese in generale. “C’è stato – ha detto – un nuovo impulso dopo tanti anni di sofferenza. Penso che la Calabria stia andando nella direzione giusta di ammodernare il sistema sanitario. Ora bisogna impiegare bene i fondi del Pnrr per potenziare due aspetti fondamentali non solo qui in Calabria, ma in tutta Italia: la medicina territoriale e la telemedicina. Credo nella digitalizzazione della medicina. Lo strumento per superare tante e troppe disuguaglianze che ancora ci sono, non solo tra nord e sud, ma come ripeto sempre, tra grandi città e piccoli centri e tra centri che stanno sulla nostra penisola e quelli che stanno sulle coste”.