Un incendio di vaste proporzioni ha interessato il territorio del comune di Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria. Secondo quanto appreso, le fiamme sono partite dalla collina sovrastante il comune tirrenico – noto per la sua flotta di pescherecci – dalle contrade ‘Ciaramida’ e ‘Pellegrina’, interessando il cimitero e devastando gli uliveti e la ricca macchia mediterranea. Sul posto stanno lavorando numerose squadre di vigili del fuoco del distaccamento di Palmi e della caserma centrale di Reggio Calabria, ma l’incalzare del fronte di fuoco, nonostante il pronto intervento, ha già interessato alcune abitazioni che sono state evacuate. L’incendio, sulle cui cause si sta indagando, è stato anche favorito dal caldo anomalo delle ultime giornate e dal vento di scirocco che ha interessato il basso Tirreno e lo Stretto di Messina.