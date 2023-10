di RTC Sport

CROTONE/ Hanno mantenuto la promessa. I calciatori del Crotone, dopo l’esonero del tecnico Zauli poi revocato proprio per le dichiarazioni di maggiore impegno da parte dei calciatori stessi, vincono 2 a 1 sul Foggia una gara iniziata malissimo che hanno avuto la forza e l’orgoglio di ribaltare. Dopo le primissime battute incoraggianti per i rossoblu’, giunge la doccia gelata all’8′ con il tocco vincente sotto porta di Tonin per il vantaggio rossonero. E’ una mazzata dal punto di vista mentale ma il Crotone ha la forza di rialzarsi e inizia a macinare gioco. Dopo alcuni tentativi infruttuosi gli squali pareggiano. Traversone pulito da sinistra, irrompe Gomez di testa che sfrutta il cattivo piazzamento di Nobile e lo infila sul primo palo, 1 a 1 all’intervallo. Il Crotone nella ripresa ci mette il cuore e il carattere e dà l’impressione di poterla ribaltare. E così succede al 55′ con la rete di Vitale che porta avanti i ragazzi di Zauli. Il Foggia non ci sta e prova il forcing, va anche in rete ma in offside. Il Crotone rischia un paio di volte ma porta a casa i tre punti dopo una settimana di fuoco. Grande iniezione di fiducia nell’ambiente dopo i veleni e le scorie delle ultime settimane. Ora si puo’ ripartire con maggiore consapevolezza giusta, ma la prestazione di oggi non deve rappresentare un caso isolato: mentalità, carattere e fame non possono essere qualcosa di saltuario, specie in serie C dove spesso si vince con la tempra e l’agonismo.