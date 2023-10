Tre avvisi della Regione per la competitività delle imprese

“Rafforzare la competitività delle nostre imprese e creare posti di lavoro. Queste sono le finalità della presentazione del Piano degli incentivi messo a punto dal Governo regionale per sostenere gli investimenti produttivi. L’incontro che si è svolto nella sede di Confindustria Cosenza costituisce la prima delle cinque tappe organizzate dall’Assessorato allo Sviluppo Economico con Unindustria Calabria per incontrare gli imprenditori e fare il punto sugli strumenti attraverso i quali supporteremo il sistema produttivo”. Lo ha detto l’assessore regionale Rosario Varì concludendo l’incontro di illustrazione dei tre avvisi pubblici, “Macchinari e Impianti”, “Servizi Avanzati” e “Internazionalizzazione” di prossima pubblicazione.

“Grazie agli incentivi previsti da questi bandi pluriennali, che prevedono procedure semplificate, le nostre aziende potranno dotarsi di impianti e servizi innovativi in grado di migliorare la loro competitività sui mercati – ha sottolineato Varì – cogliendo le opportunità offerte dalla transizione ecologica e digitale”. Relatori dell’incontro, insieme all’assessore regionale, i presidenti Giovan Battista Perciaccante di Confindustria Cosenza e Aldo Ferrara di Unindustria Calabria, il Dirigente generale Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Calabria Paolo Praticò, il Direttore di Confindustria Cosenza Rosario Branda, Adriana Mazzei per Fincalabra.

“Si tratta di un piano di investimenti frutto del lavoro fatto dal nostro Sistema Confindustria e denominato ‘Agenda Calabria’. Ha detto il presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara, che ha così proseguito: “Presentiamo un pacchetto di misure che parlano di investimenti, di servizi e di mercato perché il nostro auspicio è di avere un sistema produttivo più solido, che abbia una larga base produttiva, ad alta intensità di conoscenze e di innovazione tecnologica, sostenibile ed internazionalizzato, per poter guardare al futuro con fiducia. Stiamo lavorando con la Regione su più fronti: dopo la concessione di 60 milioni di euro per la mitigazione del caro bollette, si aggiungono altri 35 sui sistemi produttivi. Gli imprenditori devono cogliere queste opportunità”. Di occasione per le filiere produttive ha parlato il presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante secondo cui è sempre più strategico offrire risposte concrete alle esigenze che emergono dal mondo delle imprese e di quanti hanno necessità e desiderio di investire.

“Conoscere le opportunità proposte a livello locale, nazionale e comunitario – ha sottolineato il presidente Perciaccante – risulta importante per la migliore riuscita di investimenti e progetti di sviluppo e crescita. I nuovi bandi regionali, a valere sulla programmazione comunitaria in corso, sono stati oggetto di approfondimento con i vertici degli uffici regionali nel corso di una discussione molto partecipata. Non dobbiamo pensare solo al Pnrr ma cercare di utilizzare con efficacia i fondi comunitari che vengono attivati con scopi precisi e possono avere un impatto importante sui territori”. Nel corso dell’incontro è stata sottolineata l’importanza per il sistema delle imprese regionali di poter sostenere la presenza dei dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle pmi. A tal proposito la Regione Calabria ha introdotto un criterio di premialità all’interno dell’avviso “Macchinari e Impianti” proprio per sostenere i processi di innovazione e rafforzarne la competitività, promuovendo l’occupabilità dei giovani ricercatori e lo sviluppo del contesto. Si tratta di un’azione concertata tra il sistema Unindustria Calabria, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali della Regione Calabria e il Settore Dottorati di Ricerca dell’Università della Calabria.