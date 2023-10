Il cast di punta del Sicilia Classica Festival si appresta a fare il suo debutto al Teatro Politeama di Catanzaro. Ufficializzata la co-produzione e la collaborazione sinergica con la Fondazione Politeama, l’organizzazione che mira a diffondere la cultura della musica classica e a valorizzare i teatri più belli d’Italia, si sta preparando a portare in scena al “Mario Foglietti” le Opere veriste Cavalleria Rusticana e Pagliacci il prossimo sabato 25 novembre, e la verdiana La Traviata il 4 gennaio 2024. “Siamo molto felici di questo nuovo debutto in un Teatro moderno del Sud Italia, che da più di un anno e mezzo non proponeva spettacoli di lirica, -dichiara Nuccio Anselmo, Direttore artistico del Sicilia Classica Festival- e onorati di riproporre sul palco di Catanzaro due importanti capisaldi della tradizione musicale e teatrale”. “Il Politeama ha voluto puntare su questa partnership artistica e organizzativa -aggiunge il direttore generale della Fondazione, Aldo Costa- con l’obiettivo di rinsaldare la nobile tradizione del teatro lirico e aprire nuove strade con realtà emergenti che condividono il medesimo impegno. Un doppio appuntamento che richiamerà non solo il fedele pubblico di appassionati, ma che è mirato anche a coinvolgere e attrarre tutte le energie culturali del territorio”. La macchina organizzativa del Sicilia Classica Festival è al lavoro per esportare nel Capoluogo calabrese il cast al completo composto da nomi d’eccezione, di calibro nazionale ed internazionale: per Cavalleria Rusticana, il soprano Natasa Kàtai interpreterà Santuzza, il tenore Alberto Profeta sarà Turiddu, il mezzosoprano Marta Di Stefano si esibirà nel ruolo di Mamma Lucia, il baritono Jorge Tello in Alfio, e il mezzosoprano Valentina Vinti sarà Lola. L’Opera scritta da Leoncavallo, Pagliacci, vedrà invece la presenza del soprano Isidora Moles in Nedda, del tenore Alberto Profeta in Canio, del baritono Jorge Tello in Tonio, del tenore Lorenzo Papasodero in Beppe e del baritono Giovanni Palminteri in Silvio. Dirigerà l’Orchestra ed il Coro del Sicilia Classica Festival il Maestro Francesco Di Mauro, anche lui siciliano noto a livello internazionale per il suo curriculum artistico. I biglietti sono in vendita sui canali online e al botteghino del Teatro Politeama. Scontistiche sono rivolte, infine, agli studenti iscritti all’Università Magna Graecia, all’Accademia di Belle Arti e al Conservatorio, ai gruppi di minimo 15 persone di scuole di danza, associazioni culturali e Cral.