Staine: “Sui trasporti la Regione sta accelerando per recuperare il gap. Abbiamo chiaro il progetto di sviluppo”

“Con due anni alle spalle di valida amministrazione guidata dal presidente Roberto Occhiuto, sostenuti da un chiaro progetto di sviluppo, abbiamo già fornito risposte tangibili ai bisogni dei cittadini. Continuiamo a seguire questa direzione, mantenendo il nostro impegno nella pianificazione delle risorse e dei servizi”.

È quanto afferma l’assessore regionale ai trasporti, Emma Staine, tracciando il bilancio del suo primo anno di attività in materia di trasporti.

“Da sempre sostengo che la vera politica è quella che risponde con i fatti alle esigenze dei cittadini – ha poi aggiunto l’assessore Staine – e grazie ai dirigenti e funzionari del settore, siamo riusciti a incidere sul sistema dei trasporti regionali. Dal secondo giorno della mia nomina ho avviato una proficua collaborazione con Trenitalia per migliorare il servizio dei trasporti nel periodo estivo, grazie alla quale è stato possibile riconfermare il Cedri Line, con quattordici collegamenti nei giorni feriali e nelle principali località balneari della Riviera dei Cedri. È stato mantenuto anche il servizio turistico Tropea Line, con un’offerta di ventiquattro collegamenti al giorno, sulla spettacolare Costa degli Dei. Sulla costa ionica, poi, dodici i collegamenti giornalieri tra Reggio Calabria e Roccella Jonica e venticinque tra Reggio Calabria e Melito di Porto Salvo, con un potenziamento dell’offerta festiva verso le principali spiagge della costa. A questi si aggiungono quattordici collegamenti feriali da Reggio Calabria a Catanzaro Lido con fermata a Soverato. Per una sempre maggiore intermodalità, è stato confermato anche il Lamezia Airlink dalla stazione all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme. Posso già annunciare che nel 2025 la Regione sarà servita da un totale di tredici treni Blues e quattordici Pop. Sulla tratta jonica calabrese è stata intanto già avviata la sperimentazione del primo treno Blues alimentato esclusivamente con HVO in purezza, un biocarburante fornito da Eni Sustainable Mobility che può contribuire alla riduzione di oltre l’80% delle emissioni di CO2. Dall’estate appena trascorsa, abbiamo realizzato il programma “Mare-Sila” attraverso i servizi intermodali treno-bus, per favorire quanto più possibile la mobilità sostenibile, con la collaborazione di Trenitalia e Ferrovie della Calabria”.

“Nelle scorse settimane – ha ricordato Staine – abbiamo completamente rimodulato oltre 100 milioni di euro provenienti da fondi di Programma di azione e coesione (Pac) Infrastrutture e Reti 2014/2020, che dovevano essere necessariamente spesi entro il 2026 e che altrimenti sarebbero andati perduti. In tal modo è stato possibile attribuire al Comune di Reggio Calabria venti milioni di euro per un piano di mobilità sostenibile. Oltre 46 milioni di euro sono stati impegnati per l’acquisto di nuovi treni, ibridi ed elettrici, per potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale e migliorare i collegamenti sul territorio reggino; venticinque milioni di euro saranno destinati a politiche del lavoro; sette milioni di euro saranno investiti sugli aeroporti e un milione e mezzo sulle ferrovie turistiche”.

“Per quanto concerne l’istituzione di una nuova Freccia dalla Calabria alla Lombardia, via Taranto, valutiamo con attenzione la proposta pervenuta dai territori. L’eventuale attivazione del servizio, sarà subordinata allo studio di fattibilità e sostenibilità, perché i soldi pubblici devono essere ben indirizzati; abbiamo inoltre avviato i lavori di ammodernamento del piazzale della stazione ferroviaria di Crotone per avviare il link di collegamento con i voli aerei dello scalo ‘Pitagora’. Per la stessa città è in fase di elaborazione un piano di incremento dei trasporti e dei servizi in occasione del Capodanno in piazza di Rai 1. Confidando in una stagione invernale che porti neve sulle nostre montagne, saranno istituite, in via sperimentale, navette da Cosenza per Camigliatello e Lorica nei weekend invernali, per consentire a sciatori e turisti di raggiungere le piste in modo agevole e sostenibile, spingendo in tal modo a limitare l’utilizzo di mezzi propri. Infine, il più importante piano al quale sto lavorando in accordo con il presidente Occhiuto che riguarda l’individuazione delle linee guida e degli obiettivi principali, propedeutici alla emanazione del prossimo bando sul trasporto pubblico locale. Si tratta di un passo decisivo che avvierà alla soluzione relativa a un servizio che è stato assegnato in proroga per ben trent’anni. Si espleterà una regolare gara, con l’unico scopo di garantire ai calabresi una mobilità interna efficace. Certamente c’è ancora moltissimo da fare, ma quanto riportato rappresenta per me il modo di come la politica dovrebbe combaciare con i desideri dei cittadini. Grazie a una gestione scrupolosa delle risorse, a partnership strategiche e al continuo supporto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, sono stati realizzati solo alcuni dei progressi che tra qualche tempo, sono certa, apprezzeremo nella loro compiutezza. Da parte mia, l’impegno più autentico verso tutta la comunità calabrese”, ha concluso l’assessore Staine.