Catanzaro, tirocini Occupability nell’IIS “Petrucci-Ferraris-Maresca”, la dirigente Zaccone: “Obiettivo inclusione effettiva e non solo inserimento”

di Manuel Soluri (RTC-GDC)

CATANZARO/ L’Istituto d’Istruzione Superiore “Petrucci-Ferraris-Maresca” di Catanzaro sta ospitando 5 tirocinanti nell’ambito del progetto Occupability, dedicato a persone con disabilità fisica. Il tutto nasce da un’intesa con l’associazione IAL, tra le promotrici di “Occupability”, che va nella direzione dell’inserimento di queste cinque figure nella vita dell’Istituto, per un massimo di 20 ore settimanali. “Vogliamo una scuola realmente inclusiva, in quanto siamo convinti che possa rappresentare un passaggio per l’inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, delle quali vogliamo far crescere l’autostima. Serve sviluppare competenze e autonomia per raggiungere una reale inclusione sociale” ha detto la dirigente del “Petrucci-Ferraris-Maresca”, Elisabetta Zaccone al microfono di RTC, La RadioTelevisione della Calabria, durante una riunione operativa svoltasi nei locali della sede Petrucci. “Il nostro obiettivo reale non è tanto l’inserimento quanto proprio l’inclusione. Per queste persone essere coinvolte nel progetto è il primo passaggio fondamentale, partendo dalle proprie conoscenze e da cio’ che sanno fare. Peraltro faccio loro i complimenti, perchè finora non si sono mai assentate”.

Presenti alla riunione Carlo Barletta di IAL, Salvatore Mancuso di CISL Magna Graecia, Alfredo Silipo di CISL Scuola e Piero Caroleo di Promidea. Essi hanno concordato con la dirigente Zaccone che esiste una grande differenza tra inclusione attiva e inserimento passivo: “Molti ragazzi disabili dopo la scuola spesso non sanno cosa scegliere, noi dobbiamo aiutarli. I tirocini nelle scuole sono una grande opportunità ma bisogna pensare a loro anche quando il progetto terminerà, ovvero a fine dicembre. In quella fase dovremo vigilare affinchè essi non tornino nell’isolamento, stimolando le istituzioni. Pertanto a breve scriveremo al Comune di Catanzaro” hanno sostenuto in una dichiarazione a RTC.