Martedì 31 ottobre, alle ore 10.30, il presidente Roberto Occhiuto presenterà alla stampa, in piazza San Francesco di Paola, davanti alla Cittadella regionale di Catanzaro, le 60 nuove ambulanze acquistate dalla Regione Calabria per implementare il parco mezzi del servizio di emergenza-urgenza. All’incontro con i giornalisti – è scritto in una nota – parteciperanno anche il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Antonello Graziano, che ha coordinato l’acquisto di queste nuove ambulanze, e il direttore del Dipartimento emergenza-urgenza dell’Asp Cs, Riccardo Borselli.