Non solo la manovra ma anche le riforme al centro del vertice fra la premier Giorgia Meloni e gli altri leader di maggioranza: il leader della Lega Matteo Salvini, quello di FI Antonio Tajani, e i centristi Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa. Raggiunto l’accordo su Manovra e sul premierato. Come maggioranza, “siamo d’accordo anche sul testo sulle riforme che verrà rappresentato al prossimo Consiglio dei ministri”. Così il vicepremier Antonio Tajani uscendo da Palazzo Chigi al termine del vertice di maggioranza. Il testo del disegno di legge sarà esaminato dal Consiglio dei ministri previsto per venerdì 3 novembre. “Sull’elezione diretta del presidente del Consiglio c’è stato un ottimo lavoro del nostro ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati. Penso sia giunto finalmente il momento di far contare di più i cittadini nella scelta dei loro rappresentanti” aveva anticipato in mattinata il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi. “Abbiamo condiviso tutto il contenuto che ci è stato proposto, penso che il Consiglio dei ministri questa settimana approverà il disegno di legge e poi ci sarà il suo iter”. Così il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, ha confermato l’intesa di maggioranza raggiunta sul premierato nel vertice sulle riforme. Su eventuali modifiche riguardo i senatori a vita, Lupi non si è sbottonato: “Lasciamo al Cdm la possibilità di proporre il disegno di legge costituzionale e illustrarlo. L’importante è che ancora una volta la maggioranza è compatta sui punti cardine con i quali si è presentata alle elezioni”.