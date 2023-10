di Redazione GDC

CATANZARO/ Mercoledì 8 novembre l’IIS “Petrucci-Ferraris-Maresca” di Catanzaro sarà ospite della trasmissione “Viva Rai2!” condotta da Fiorello, in onda al mattino sul secondo canale nazionale. Il programma in questa occasione si occuperà di scuola del presente e del futuro, ma sarà soprattutto un confronto a tutto campo, un ping-pong tra lo studio e la sede Petrucci dell’Istituto su tematiche generali riguardanti cronaca, attualità, società e costume. In collegamento da Catanzaro ci saranno la preside Elisabetta Zaccone (in foto), sempre molto attenta e sensibile a momenti di approfondimento e discussione sia a livello regionale che nazionale, e alcuni studenti. Questi ultimi avranno la possibilità anche di esibirsi e mettere in mostra le proprie attitudini artistiche. La puntata durerà dalle 7 alle 8 del mattino. Sono previsti ben tre collegamenti con la scuola: il primo tra le 7,15 e le 7,30; il secondo tra le 7,30 e le 7,45; l’ultimo nella parte finale del programma. Sarà una bella vetrina nazionale, tra l’altro, per far conoscere all’intero Paese le eccellenze del “Petrucci-Ferraris-Maresca” di Catanzaro, una scuola che ha tanto da raccontare. “Siamo felici di questa interessante e stimolante opportunità, che ci consente di far confrontare i nostri allievi su tematiche di carattere nazionale sulla Televisione di Stato. Anche tramite questi passaggi si fa cultura e formazione, un momento che puo’ rappresentare uno step significativo nel percorso dei nostri ragazzi” ha commentato il dirigente scolastico Zaccone.