La Fillea Cgil vince le elezioni della Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria) nell’azienda “ALA Srl”, ex RDB di Lattarico, con il 70 per cento dei voti eleggendo Carlo Mauro e Raffaele Sparano. Le elezioni si sono svolte lunedì pomeriggio nello stabilimento aziendale con la partecipazione della quasi totalità dei lavoratori. Sui 32 lavoratori aventi diritto hanno votato 31 lavoratori (21 voti sono andati alla lista Fillea Cgil, 8 voti alla lista della Filca Cisl, un voto alla Feneal Uil e una scheda nulla). “Ha trionfato la democrazia -afferma Giuseppe De Lorenzo, Segretario Generale Fillea CGIL Cosenza-Pollino -. Il risultato ottenuto non è altro che la conferma dell’ottimo lavoro fatto dai nostri rappresentanti sul territorio della provincia di Cosenza ad ogni livello. Negli stabilimenti più importanti (Monier srl stabilimento di Montalto Uffugo, Italcementi di Castrovillari), così come nei grandi cantieri (il terzo Megalotto della 106 su tutti) siamo sempre il primo sindacato. Mi congratulo con gli eletti per l’ottimo risultato ottenuto, ringrazio di cuore tutti coloro che si sono impegnati in prima persona e coloro, circa il 70% dei lavoratori, che hanno sostenuto con il loro voto la nostra lista riconoscendo la Fillea Cgil come soggetto credibile, portatore di concretezza, competenza e serietà”. “Questo grande risultato -ha commentato il Segretario Generale Fillea CGIL Calabria Simone Celebre- ci impegna a continuare sulla strada intrapresa tesa a garantire la difesa dei diritti e delle tutele di tutti i lavoratori. Rispetto ai temi della salute e sicurezza, della legalità sui luoghi di lavoro non abbiamo nulla da imparare e all’Ala di Lattarico lo abbiamo appena dimostrato”.