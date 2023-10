“In questi primi due anni di governo regionale di centrodestra i risultati ottenuti, anche nella sanità, stanno ribaltando la spirale dell’immobilismo che ha contrassegnato i lunghi anni dei commissariamenti calati dall’alto”. Lo afferma, in una dichiarazione, il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso. “I pazienti calabresi, da tempo rassegnati ad ambulanze vetuste e con troppi chilometri percorsi – aggiunge Mancuso – meritano migliori e più efficienti servizi e, come avviene nel resto del Paese, hanno il diritto di poter essere assistiti con mezzi e strumenti all’avanguardia. Da oggi, tutto ciò sarà possibile anche in Calabria, grazie a 60 nuove ambulanze che rappresentano un altro tangibile segnale dell’azione positiva impressa dal presidente Occhiuto”.