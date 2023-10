Azione si struttura anche a Belmonte Calabro. Antonella Guglielmo è la nuova Coordinatrice Cittadina del partito di Calenda. Antonella Guglielmo è una giovane professionista, laureata in giurisprudenza e attualmente impegnata nella preparazione degli esami per accedere in Magistratura. “La sua vasta esperienza e la profonda conoscenza del sistema giuridico saranno di fondamentale importanza -si afferma in una nota- nel promuovere una governance trasparente e basata sul rispetto delle istituzioni. Inoltre, -aggiunge la nota- Azione accoglie con entusiasmo l’adesione all’interno del partito dell’assessore comunale Fabio Porco, il cui impegno e dedizione al progresso della comunità locale sono ben noti. La sua partecipazione attiva all’interno del partito contribuirà senza dubbio a rafforzare ulteriormente i legami tra il partito e la comunità di Belmonte Calabro. Antonella Guglielmo, insieme all’intera squadra di Azione a Belmonte Calabro, sono già a lavoro a promuovere iniziative e politiche in linea con i principi dettati al partito dal Segretario nazionale, Carlo Calenda, e in piena sintonia con il lavoro che il gruppo sta portando avanti in consiglio regionale della Calabria attraverso il consigliere Giuseppe Graziano”.