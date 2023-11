Le persone risultate positive al Coronavirus sono 647634 (+42) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4472014 (+368).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 128 (11 in reparto, 1 in terapia intensiva, 116 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 117370 (116897 guariti, 473 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 982 (27 in reparto, 1 in terapia intensiva, 954 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 193518 (191918 guariti, 1600 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 0 (0 in reparto, 0 in terapia intensiva, 0 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 60664 (60372 guariti, 292 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 87 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 81 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 212585 (211618 guariti, 967 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 16 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 54242 (54035 guariti, 207 deceduti).