Pari per 1-1 tra Cosenza e la Feralpisalò in una gara non semplice per la squadra di Fabio Caserta contro quella dell’ex Marco Zaffaroni affamata di punti dopo numerose sconfitte. Inizio gara con poche emozioni, poi i rossoblu’ passano al 19′: punizione del solito Calò da destra e preciso colpo di testa del difensore Venturi, al suo secondo centro in campionato. Al 23′ pareggia Compagnoni, ma è fuorigioco come rilevato dal guardalinee e confermato dalla revisione del Var. I rossoblu’ vanno poi vicini al raddoppio con Florenzi (due volte), Meroni e Forte. In avvio di ripresa gli ospiti sono più vivaci. Al 3′ Zennaro viene fermato in extremis in area da Meroni, poi Forte per i rossoblù prova di tacco mettendo sul fondo. Il pari arriva al 17′ con il nuovo entrato Butic, dopo un primo salvataggio sulla linea di Florenzi su tiro di Tonetto. I cambi di Fabio Caserta non migliorano le cose e anzi la Feralpisalò va vicina al sorpasso al 34′ con Hergheligu che colpisce la traversa. L’ex Zaffaroni coglie un punto prezioso al Marulla, il primo della sua gestione, che puo’ rappresentare la ripartenza per la Feralpi.