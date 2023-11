E’ terminata 0 a 0 la sfida di ieri al Francioni tra Latina e Crotone per la 12sima giornata in serie C. Gli squali rossoblu’ con questo punticino arrivano a quota 18 in classifica in settima posizione mentre i laziali rimangono un punto avanti. Un risultato non eccezionale per i rossoblu’ ai fini della classifica ma che comunque dà continuità dopo due vittorie e un pari.

LATINA: Cardinali; De Santis, Rocchi, Cortinovis; Paganini, Di Livio, Cittadino (18’st Del Sole), Riccardi (43’st Fabrizi), Crecco; Mastroianni (30’st Jallow), Fella (18’st Ercolano). A disp.: Vona, Bertini, Serbouti, Gallo, Di Renzo, Perseu, Polletta, Marino. All. Di Donato

CROTONE: Dini; Leo, Loiacono, Bove; Tribuzzi, Petriccione, Felippe, D’Ursi, Crialese (34’st Giron); Tumminello, Gomez (34’st Cantisani). A disp.: D’Alterio, Lucano, Papini, Spaltro, Giannotti, Bruzzaniti, Schirò, Pannitteri, Jurcec, Solmonte. All. Zauli

ARBITRO: Emmanuele di Pisa

AMMONITI: Fella (L), Cortinovis (L), Ercolano (L), Cantisani (C)