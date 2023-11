“Sono molto soddisfatto del lavoro svolto dalle Zes Calabria”. Lo ha detto il governatore della Calabria Roberto Occhiuto intervenuto in videocollegamento con la tavola rotonda svoltasi a Roma per la presentazione dei risultati dello studio Ambrosetti sull’attività delle Zes Calabria e Campania guidate dallo stesso commissario, Giosy Romano. “Abbiamo dato autorizzazioni in pochissimo tempo – ha aggiunto Occhiuto – ma le Zes restano comunque uno strumento, poi ci vogliono sempre le persone giuste per far funzionare gli strumenti. Estendere la Zes a tutto il Mezzogiorno è un’opportunità, sono preoccupato un po’ per la governance. Mi auguro che il governo trovi un meccanismo di equilibrio di queste aree che consenta di ottenere la stessa efficacia dei risultati finora ottenuti. L’attrazione degli investimenti è utile a generare un tessuto di opportunità che consente alle regioni del sud di crescere”. Alla domanda sul futuro e le sfide aperte Occhiuto ha aggiunto: “Io sono un sognatore. Credo che le regioni del sud, a ridosso del Mediterraneo, possano vivere oggi quello che le regioni del nord vicine al polo manifatturiero europeo hanno vissuto in passato, quando consolidarono il loro sviluppo. Il mediterraneo in questo periodo – ha sostenuto il presidente della Regione Calabria – vive un momento di grande complessità per il conflitto recente ma i Paesi che si affacciano sulla sponda sud del bacino dovranno essere stabilizzati, e sicuramente cresceranno con un tasso superiore a quello europeo. Rispetto a questo quadro Calabria e Sicilia, tutto il Sud, possono essere un hub per garantire l’attrazione di maggiori investimenti. E le Zes possono essere importanti rispetto a questo, soprattutto se diventano anche hub logistici”.