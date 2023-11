“Il Venezia è un avversario forte, strutturato per stare nei quartieri alti come dimostra la sua classifica”. Così Vincenzo Vivarini, tecnico del Catanzaro, alla vigilia della sfida di domani al Penzo di Venezia, anticipo della tredicesima giornata. “Dovremo essere corti, attenti, disciplinati ed equilibrati, servirà tanta applicazione. Loro sono una squadra completa, hanno un gioco corale ma possono contare su tante individualità. Sanno andare in gol con gli attaccanti ma anche con i cursori e i centrocampisti che si inseriscono. Dovremo fare attenzione. Ma anche noi abbiamo le nostre armi e dobbiamo sfoderarle. I ragazzi hanno voglia di riscatto dopo queste due sconfitte consecutive di cui almeno l’ultima immeritata. Sarà senz’altro una bella gara tra due collettivi che vogliono giocare a calcio senza ostruzionismi” ha concluso il tecnico qualche istante prima della partenza per il capoluogo veneto.