Comuni sostenibili, parte il 17 il primo ciclo con tre seminari. Pietropaolo: “L’obiettivo è rafforzare le amministrazioni locali”

Si fa sempre più incisivo il progetto a supporto dei Comuni calabresi in difficoltà. Il programma avviato la scorsa estate si arricchisce adesso, in tema di finanza, del primo ciclo di seminari tenuti da relatori di alto profilo. Tra gli obiettivi dell’azione messa in campo dalla Regione Calabria e realizzata in partnership con Fincalabra, rientra proprio la formazione considerata prioritaria nella governance e nel controllo finanziario degli enti locali. Grande soddisfazione ha espresso l’assessore regionale all’organizzazione, risorse umane e digitalizzazione, Filippo Pietropaolo (nella foto), che ha promosso il progetto: “Avevamo annunciato questo intervento come un progetto-pilota che ambiva a diventare un modello di riferimento. Il percorso tracciato fin qui ci spinge a potenziare la nostra azione. Agire a favore delle amministrazioni locali, in linea con gli obiettivi posti dal presidente Roberto Occhiuto in fatto di rafforzamento dei comuni, significa investire concretamente sullo sviluppo di tutta la regione”. Tre incontri di approfondimento con esperti della materia si terranno il 17 novembre, il 28 novembre ed il 4 dicembre alle 9,30 nell’Agriturismo Costantino in località Donnantonio a Maida. L’intento è quello di colmare il fabbisogno registrato nella fase iniziale dell’intervento in merito proprio ad una carenza conoscitiva delle normative e delle procedure. A tenere i seminari, saranno, nell’ordine, il professore Luigi Lovecchio dell’Università degli Studi di Pescara, tributarista, esperto in fiscalità locale, revisore contabile e dottore commercialista, quindi il professore Stefano Pozzoli ordinario di Economia aziendale all’Università di Napoli “Parthenope”, dottore commercialista e revisore contabile e, infine, il professore Francesco Delfino componente Arconet, Mef, Cosfel, Ministero dell’Interno, esperto in finanza locale. I titoli del primo ciclo di seminari sono: “Le novità della riforma fiscale in materia di sanzioni e procedimenti nei tributi comunali”, “La gestione nei servizi pubblici locali e le novità legislative”, “Il bilancio degli enti locali, novità normative e contabili anche in riferimento al Pnnr e Pnc”. Per partecipare occorre iscriversi attraverso l’apposito link nella sezione Formazione del portale Osservatorio Comuni Calabria.