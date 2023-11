“Rotary per la salute”, a Catanzaro tre giornate di screening

Nell’ambito delle attività di servizio a favore della popolazione, a supporto dei presìdi istituzionali ed in rete con le realtà del settore, domenica 5 novembre si è svolta la prima giornata dell’iniziativa “Rotary per la salute” dedicata alla sensibilizzazione e prevenzione del tumore della prostata. La tematica è di rilevante interesse pubblico visto che In Italia il cancro della prostata è il tumore più diffuso nella popolazione maschile e rappresenta il 18,5 per cento di tutti i tumori diagnosticati nell’uomo. Nella giornata di domenica sono stati effettuati più di 70 analisi all’interno del Camper della Salute, messo a disposizione dall’Avis Regionale. In alcuni casi, all’esito di risultati fortemente anomali e preoccupanti, è stato predisposto un percorso di approfondimento diagnostico urgente, già tracciato e facilitato attraverso la creazione di un canale dedicato di prenotazione visite/esami da effettuarsi nelle settimane successive, presso gli Ospedali del territorio. Le attività sono state effettuate in maniera totalmente gratuita grazie a Rosaria Bongarzone, Vincenzo Defilippo e Michele Zoccali, che hanno effettuato il test ed il consulto medico, in collaborazione con i soci dei due club della città, Rotary Club Catanzaro e Rotary Club Catanzaro Tre Colli, guidati dai presidenti Carlo Maletta e Carlo Comito. I prossimi appuntamenti saranno il 25 novembre con lo screening ecografico addominale, a cura del dottore Francesco Manti, ed il 16 dicembre con l’ecocolordoppler vascolare a cura del dottor Elia Diaco. Tutte le attività si svolgeranno in Piazza Grimaldi a Catanzaro. L’attività di screening è stata possibile grazie anche alla collaborazione del Comune di Catanzaro e di Sandro Laugelli che hanno permesso di allestire l’area destinata al Camper della Salute, in Piazza Grimaldi a Catanzaro. Attraverso il Rotary e i suoi clubs cittadini, vengono poste, ancora una volta, al servizio del territorio le migliori professionalità; donne e uomini che, nel pieno rispetto del principio portante del Rotary International “servire al di sopra di ogni interesse personale”, donano se stessi ed il loro lavoro al fine di riuscire a concretizzare idee progettuali di cotanta rilevante importanza.