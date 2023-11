Corbelli (Diritti Civili) “La magistratura indaghi sui sieri dopo le ultime, sconvolgenti rivelazioni su effetti avversi ed efficacia ignoti”

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, chiede “alla magistratura di intervenire dopo le nuove, ultime sconvolgenti rivelazioni de La Verità e di Fuori dal Coro che riferiscono la clamorosa notizia sugli effetti avversi e l’efficacia del siero sperimentale che, come è emerso dai contratti sottoscritti dalla Pfizer con l’Ema, erano sconosciuti e che vennero, dal colosso farmaceutico , taciuti per procedere, invece, con l’obbligo vaccinale, com è avvenuto in Italia e in tanti altri Paesi, con una serie di leggi liberticide e repressive, che privarono brutalmente di tutti i diritti le persone renitenti alla puntura (per validi motivi di salute e per una comprensibile paura) che vennero discriminate, criminalizzate e isolate dal contesto sociale! Addirittura l’Ema ha confessato che Pfizer non disse nulla sulle sequenze di Dna del virus, forse cancerogeno. Eppure, nonostante queste informazioni allarmanti, le punture vennero imposte! Si tratta di fatti di inaudita gravità”, afferma Corbelli, che è ancora una volta intervenuto su La Verità per lanciare il suo appello. “Chiedo: come può la magistratura continuare a non intervenire di fronte a queste notizie che lasciano letteralmente sgomenti e preoccupano non poco la gente? Ancora: che fine hanno fatto, a che punto sono e che risultati, ad oggi, hanno prodotto le pochissime inchieste che alcune procure (che abbiamo apprezzato e continuiamo a farlo, perché almeno loro, com è avvenuto in alcuni uffici giudiziari della Calabria, hanno avuto il coraggio di muoversi e vanno per questo sostenuti) hanno aperto disponendo l’autopsia per dei casi di morte improvvisa e inspiegabile di persone (per lo più, giovani) perfettamente sane? Una tragedia immane, questa, dei decessi imprevisti ,che continua , purtroppo, ogni giorno, così come le malattie fulminanti che stanno devastando la vita di migliaia di famiglie. A cosa sono dovute queste morti e l’insorgere improvviso di queste gravi patologie? E’ stata accertata qualche causa precisa o possibile correlazione? Innumerevoli studi scientifici hanno evidenziato i gravi effetti collaterali del siero sperimentale, per questo è giusto, importante e doveroso indagare. Sono questi gli interventi che la magistratura deve fare per dare le risposte che il Paese aspetta di conoscere. Visto che non lo farà la Commissione d’inchiesta sul Covid che di fatto non si occuperà minimamente e ignorerà del tutto questa vera, drammatica emergenza, la speranza è che lo facciano le procure. La gente continua a morire e ad ammalarsi in modo rapido e inaspettato , come mai è avvenuto in passato! Perché? Com è noto, in pochi (su tutti La Verità, il quotidiano di Belpietro e De’ Manzoni, simbolo riconosciuto, in Italia e nel mondo, di questa importante e coraggiosa battaglia) abbiamo resistito e denunciato ripetutamente, per oltre due anni e mezzo, da fine marzo 2021, dopo le prime morti fulminee e misteriose di giovani militari, sanitari e personale scolastico(le prime categorie a fare la puntura sperimentale!) il grave rischio che correva l’intera umanità con questo farmaco, approvato in via emergenziale senza essere stato adeguatamente sperimentato, secondo i protocolli tradizionali previsti per ogni vaccino, che prevedono anni di verifiche! Abbiamo usato esattamente questi termini, senza mai dire una sola parola contro le vaccinazioni, fatte dopo una regolare sperimentazione e facendo, anzi, sempre contestualmente, in tutto questo tempo, un’opera concreta di prevenzione, dando consigli utili e pubblicando vademecum e protocolli sulla base di indicazioni di bravi medici e autorevoli ricercatori/ci e scienziati. Per questo abbiamo, con innumerevoli, accorati appelli, chiesto e supplicato di fermarsi con le punture a tutti. Invece si è andati avanti con l’irresponsabile e indiscriminata vaccinazione di massa, i folli e disastrosi open day(finanche di notte, nei luoghi più impensabili e assurdi, in discoteche, sulle spiagge… senza prima alcun esame preventivo, ma regalando, ai ragazzi che andavano a fare il siero, qualche… panino, una birra, un gelato o un biglietto per la partita!) anche nei confronti di bambini, adolescenti e persone, in perfetta salute, di ogni età, che non correvano (soprattutto la fascia giovanile) alcun rischio con il Covid”.