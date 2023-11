In occasione dei centoquarant’anni dalla nascita, la Cineteca della Calabria e la Provincia di Cosenza rendono omaggio alla figura di Tony Gaudio con la mostra “Tony Gaudio cinematographer/Una storia ritrovata”, dal 15 al 30 Novembre al Mam, il Museo delle arti e dei mestieri di Cosenza. Si tratta, è scritto in una nota, “di un ritorno a casa per i fratelli Eugenio e Antonio Gaetano Gaudio, che nel 1906 lasciano lo studio fotografico di famiglia, in Corso Telesio, per provare la grande avventura del cinema emigrando negli Stati Uniti”. “Con questo notevole allestimento della Cineteca della Calabria – prosegue la nota – curato da Eugenio Attanasio, Antonio Renda e Mariarosaria Donato (alla presenza di Rosaria Succurro, Presidente della Provincia che inaugurerà la manifestazione?, la Calabria si riappropria di una storia importante, quella del primo italiano che vince il premio Oscar. Bisognerebbe riscrivere la storia del cinema, partendo dalla nostra regione per fare riferimento alle grandi eredità degli italo-americani, dei quali i fratelli Gaudio rappresentano una parte di Italia meno conosciuta”. Il fondatore e presidente del Premio Mar Jonio, Luigi Stanizzi rimarca “l’incessante opera meritoria, rilevante e insostituibile della Cineteca della Calabria presieduta da Eugenio Attanasio, nel promuovere eventi mirati a scoprire, ricordare e valorizzare le più grandi, e talvolta trascurate, personalità calabresi che hanno fatto e fanno ancora oggi la storia del cinema nel mondo”.