di Redazione RTC-GDC

CATANZARO/ Si è svolto nella sede del Rotary Club Catanzaro in via Bambinello Gesu’ il convegno dal titolo “Il mare e la Calabria. Aspetti economici, vocazione turistica e opportunità imprenditoriali” organizzato dal Rotary Club Catanzaro Distretto 2102 in collaborazione con Rotary Club Catanzaro Tre Colli, Rotary Club Crotone, Rotary Club Cropani, Rotary Club Soverato, Rotary Club Santa Severina.

L’economia del mare è una risorsa che genera ricchezza, occupazione e innovazione secondo un modello collaborativo e sostenibile. Il mare unisce settori e tradizioni diverse in un tessuto imprenditoriale diffuso che può essere una leva straordinaria per il rilancio anche della nostra regione. E’ paradossale che, in una regione come la nostra, quasi completamente circondata dal mare, la risorsa mare non venga ancora completamente valorizzata. D’altronde, la Calabria è terra di molteplici contraddizioni, e questa è una di quelle. Il presidente del Rotary Club Catanzaro, Carlo Maletta, ha salutato la folta platea in sala e ha introdotto gli interventi di Marcello Malamisura, direttore della filiale di Catanzaro della Banca d’Italia; Ferruccio Alessandro Grassia, comandante in seconda della capitaneria di porto di Crotone; Fabio Primerano, presidente di Federalberghi Lombardia e imprenditore del settore Turistico Alberghiero; Carlo Maria Comito, presidente Rotary Club Catanzaro Tre Colli; Giancarlo Pitari, presidente Rotary Club Cropani; Gianluca Romano’, presidente Rotary Club Crotone; Antonella Nocita, presidente Rotary Club Santa Severina e Pietro Daniele, presidnete Rotary Club Soverato. Da tutti gli interventi sono nati riflessioni e proposte da destinare anche e soprattutto alle istituzioni. Tra queste, presente in sala il vicesindaco di Catanzaro Giusy Iemma, peraltro assessore comunale alle Politiche del mare.

RTC, La RadioTelevisione di Catanzaro e della Calabria, dedicherà al convegno un ampio Speciale RadioTelevisivo nei prossimi giorni.